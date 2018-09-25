КХЛ признала, что арбитр неправильно отменил шайбу ЦСКА в матче с ХК «Сочи»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал оценку эпизоду в матче московского ЦСКА и ХК «Сочи» (2:1). Напомним, во втором периоде арбитры отменили заброшенную шайбу нападающего «армейцев» Грега Скотта.



«На 32-й минуте лайнсмен совершил методическую ошибку, зафиксировав нарушение численного состава у ХК «Сочи», и дал свисток раньше времени, прервав атаку ХК ЦСКА.



Департамент судейства признаёт ошибку арбитра, к которому будут будут применены меры ответственности согласно положению о дисциплинарных санкциях», — указано в сообщении, опубликованном на сайте КХЛ.

Посмотреть видео незасчитанной шайбы Грега Скотта можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.