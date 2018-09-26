Архипов — о поражении: ЦСКА ничем не удивил, «Сочи» заслуживал двух очков

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Архипов подвёл итоги матча с московским ЦСКА, который завершился поражением его команды по буллитам со счётом 1:2. Черноморская команда потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах.

«Нам не хватило реализации большинства. Большинство – это очень большой процент победы. Что с буллитами? Сложно сказать. Лично про себя скажу, что неправильно начал буллит делать. Не с той точки закатился и не в том месте начал показывать движение. ЦСКА ничем не удивил, столько лет уже играем против них. Бегут, знаем их хорошо.

Мой гол? Хорошая контратака, защитник отдал на крайний борт, Рози (Роберт Росен. – Прим. «Чемпионата») дальше продлил на Коли (Шон Коллинз. – Прим. «Чемпионата»), он хорошо отдал мне, а я бросил в противоход. Одно очко по такой игре – больше позитивный момент, но думаю, что мы заслуживали два по самоотдаче. Неплохое начало поездки, но могло быть и лучше», — цитирует Архипова официальный сайт клуба.