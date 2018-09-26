Витолиньш: если Знарок позовёт с собой, с удовольствием приму предложение

Бывший тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш рассказал, что в настоящий момент у него нет вариантов для дальнейшего трудоустройства.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Мне лично никто ничего не предлагал. Готов ли я стать помощником Олега Знарка? Конечно. Мы уже давно работаем вместе. Одинаково понимаем хоккей. Знаю, что есть слухи по поводу переговоров клубов с Олегом Валерьевичем. Если он позовёт меня с собой, с удовольствием приму предложение. Хочется не просто отработать, хочется чего-то достичь.



Конечно, хочется бороться за Кубок Гагарина. Мы всё же много достигли за свою карьеру. Но это не обязательно должен быть топ-клуб. Надо всё рассматривать индивидуально. Есть команды-середняки, такие как «Динамо», «Торпедо», которые всегда борются за место в плей-офф, а при хорошем стечении обстоятельств могут и замахнуться на Кубок Гагарина», — сказал Витолиньш.