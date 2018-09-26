СКА — «Сибирь»: супруга Виктора Тихонова взяла у него флэш-интервью

Нападающий СКА Виктор Тихонов дал флэш-интервью в перерыве матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью».
Примечательно, что интервью у 30-летнего хоккеиста взяла супруга Евгения.
Видео интервью Тихонова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В настоящий момент победная серия питерского клуба насчитывает шесть встреч, при этом в трёх последних встречах ворота команды Ильи Воробьёва остаются «сухими». СКА имеет на своём счету 14 очков и делит второе-третье места в таблице со столичными «армейцами».
Победа над «Сибирью» позволит питерцам догнать «Йокерит», который лидирует на Западе с 16 баллами. Новосибирская команда стартовала в новом сезоне с десяти поражений кряду.
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