Андриевский – о 0:5 от СКА: со стороны «Сибири» это и игрой-то назвать нельзя

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Новосибирская команда установила антирекорд лиги, проиграв 11-й матч на старте сезона.

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«Соперники сегодня были в разных весовых категориях. С нашей стороны это и игрой-то назвать нельзя. По большому счёту сказать мне нечего. Полностью проиграли, СКА был сильнее во всех компонентах, поэтому такой результат.



Как сейчас мотивировать команду? Сейчас пока до Минска долетим, что-то придумаем. Вы знаете, у нас хоккеисты считают себя профессионалами, они за это деньги получают. Никто не хочет проигрывать, тем более такой длинной серией, как у нас. Ребята сами всё прекрасно понимают. Я сам сейчас пока не могу понять, что случилось с командой», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.