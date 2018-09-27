Пуустинен: КХЛ действительно на вершине Европы, аутсайдера не отличишь от лидера

Нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен, проводящий свой первый сезон в КХЛ, поделился первыми впечатлениями от лиги.

«В России очень тяжело забивать, команды стараются играть в закрытый и жёсткий хоккей, свободного пространства очень мало. Всё решает одна, максимум две шайбы, каждая даётся с большим трудом. Почувствовали это на старте турнира, когда в домашних матчах с «Витязем» и «Барысом» не смогли отличиться. Помимо SM-лиги и АХЛ в последние годы я регулярно выступал и в европейской лиге чемпионов, уровень которой очень высок. Но, судя по первым впечатлениям, КХЛ действительно на вершине Европы. Да, именно так, определённо.

У вас такая плотная лига, что аутсайдера не отличишь от лидера. Во всяком случае я не могу сказать, что, например, против «Сибири» нам было менее тяжело, чем против Уфы или Казани. Ещё раз повторюсь, КХЛ — очень сложная лига, с большими расстояниями между городами. Мы пока не летали на Дальний Восток, не были и на Западе, но уже наслышаны о масштабах вашей огромной страны», — цитирует Пуустинена Russia-Hockey.