А. Костицын: на тренировке более-менее получается, а в игре нет стабильности

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«В первую очередь надо меньше удаляться. У нас были хорошие моменты в начале матча. Играли «пять на четыре» и «пять на три», но надо реализовывать моменты и забивать голы. На тренировке мы всё это разбираем. Более или менее получается. Выходим на игру — а там нет стабильности. И пасы неточные, и бросков мало…

Завтра придём, посмотрим видео. Все эти ошибки, которые сами себе привезли, удаления, проблемы в обороне… В общем, ещё раз увидим то, чего нельзя допускать в дальнейшем, и будем готовиться к следующей игре», — цитирует Костицына официальный сайт минского «Динамо».