Адвокат Лехтеря: Йори не предъявляли никаких обвинений

Ари Ниминен, адвокат нападающего «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря, которого подозревают в причастности к торговле наркотиками, прокомментировал информацию о возможной виновности финна.



«Мы ожидаем, что в ближайшее время полиция опубликует заявление, в котором разъяснятся некоторые недоразумения, которые были в изначальном сообщении. Против Лехтеря не было предъявлено никаких обвинений», — приводит слова Ниминена АР.



Известно, что всего полиция подозревает в торговле наркотиками более 20 человек, в числе которых нынешний форвард «Филадельфии Флайерз». Преступление, согласно неофициальной информации, было совершено в городе Тампере, где играет клуб финской лиги «Таппара», за который Йори выступал с 2007 по 2010 год. Полицией было изъято около двух килограммов кокаина, а его распространение в районе Пирканмаа было зафиксировано в январе текущего года.



Бедный Йори. Бывшая звезда «Сибири» — торговец наркотиками? Два килограмма кокаина — это очень серьёзно.