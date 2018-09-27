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Адвокат Лехтеря: Йори не предъявляли никаких обвинений

Адвокат Лехтеря: Йори не предъявляли никаких обвинений
Хоккей / НХЛ

Ари Ниминен, адвокат нападающего «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря, которого подозревают в причастности к торговле наркотиками, прокомментировал информацию о возможной виновности финна.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время полиция опубликует заявление, в котором разъяснятся некоторые недоразумения, которые были в изначальном сообщении. Против Лехтеря не было предъявлено никаких обвинений», — приводит слова Ниминена АР.

Известно, что всего полиция подозревает в торговле наркотиками более 20 человек, в числе которых нынешний форвард «Филадельфии Флайерз». Преступление, согласно неофициальной информации, было совершено в городе Тампере, где играет клуб финской лиги «Таппара», за который Йори выступал с 2007 по 2010 год. Полицией было изъято около двух килограммов кокаина, а его распространение в районе Пирканмаа было зафиксировано в январе текущего года.

Бедный Йори. Бывшая звезда «Сибири» — торговец наркотиками?
Два килограмма кокаина — это очень серьёзно.
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