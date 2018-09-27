М. Григоренко: «Спартак» — хорошая команда, но мы обыгрываем их за счёт настроя

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (2:1).



«Такие матчи всегда очень принципиальные. Это дерби, очень важная игра для нас была. Рады, что выиграли. Третий период прошёл сложновато, стали очень много удаляться. Но удачно выстояли в конце. Я думаю, что мы сегодня всё равно чуть лучше играли. Мы заслужили победу.



«Спартак» — хорошая команда, они здорово катаются и агрессивно играют. У них много талантливых нападающих. Мы до этого выиграли уже четыре раза подряд, находимся в неплохой форме. Все настраиваются на дерби. Думаю, соперник тоже выходит не просто так. У нас удачная серия со «Спартаком», получается выигрывать за счёт запредельного настроя. Хохлачёв — молодец, забил нам. Но мы всё равно выиграли», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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