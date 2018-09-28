Роберт Бортуццо дисквалифицирован и оштрафован за удар Михала Кемпны

Защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Канадец получил наказание за грубую игру против защитника «Вашингтон Кэпиталз» Михала Кемпны.

Эпизод произошёл в третьем периоде выставочного матча между «блюзменами» и «столичными» (0:4), проходившего 25 сентября. Во время предсезонной игры между командами Кемпны получил удар в голову локтем от Бортуццо и не смог продолжить встречу. У 28-летнего чеха диагностировано сотрясение мозга, и он может пропустить старт сезона.

Видео момента также можно посмотреть на сайте НХЛ.

Бортуццо пропустит оставшиеся две предсезонные игры, а также первый матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Вдобавок на игрока наложен денежный штраф в размере $ 6 тыс.