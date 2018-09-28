«Салават Юлаев» уступил «Витязю» и прервал серию из четырёх побед

«Витязь» встречался с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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В первом периоде зрители стали свидетелями одной заброшенной шайбы, автором которой стал форвард уфимцев Вячеслав Солодухин. После перерыва хозяева сумели дважды огорчить Юху Метсолу благодаря результативным броскам Марека Гривика и Борны Рендулича, на что клуб из Башкортостана ответил голом в большинстве в исполнении Петра Хохрякова. В заключительном периоде Артём Швец-Роговой принёс хозяевам победу, отличившись за четыре минут до финальной сирены.



Для «Витязя» и «Салавата Юлаева» прошедший матч стал 12-м в нынешнем сезоне. У уфимцев 17 очков, у подмосковной команды 11 баллов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.