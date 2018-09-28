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«Салават Юлаев» уступил «Витязю» и прервал серию из четырёх побед

«Салават Юлаев» уступил «Витязю» и прервал серию из четырёх побед
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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В первом периоде зрители стали свидетелями одной заброшенной шайбы, автором которой стал форвард уфимцев Вячеслав Солодухин. После перерыва хозяева сумели дважды огорчить Юху Метсолу благодаря результативным броскам Марека Гривика и Борны Рендулича, на что клуб из Башкортостана ответил голом в большинстве в исполнении Петра Хохрякова. В заключительном периоде Артём Швец-Роговой принёс хозяевам победу, отличившись за четыре минут до финальной сирены.

Для «Витязя» и «Салавата Юлаева» прошедший матч стал 12-м в нынешнем сезоне. У уфимцев 17 очков, у подмосковной команды 11 баллов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 2
0:1, 2:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Солодухин (Кадейкин, Жарков) – 13:42 (5x5), 1:1 – Гривик (Евсеенков) – 22:54 (5x5), 2:1 – Рендулич – 32:16 (4x4), 2:2 – Хохряков (Бурдасов, Основин) – 34:23 (5x4), 3:2 – Швец-Роговой (Чернов, Выглазов) – 55:49 (5x5)
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