Кокарев: «Витязь» практически ни в чём не уступал «Салавату Юлаеву»

Нападающий «Витязя» Денис Кокарев прокомментировал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы к каждому матчу готовимся абсолютно одинаково, поэтому серия из поражений не давила на команду. Всем парням хочу сказать, что они большие молодцы, особенно нашему вратарю — он отыграл сегодня очень здорово.



Уфа любит играть в атакующий хоккей. Я не думаю, что мы были слабее «Салавата» в первом периоде, однако пропустили шайбу. Мы практически ни в чём не уступали сопернику. У «Витязя» получилось неплохо начать, была обоюдоострая игра, которая, думаю, была привлекательна для зрителя. По содержанию игры мы держались на неплохом уровне. Смогли дотерпеть, дождались своего момента и использовали его.



Не хочу говорить, что это была лучшая игра «Витязя» в первых двенадцати матчах. У нас уже все мысли о следующей встрече, в которой надо так же биться, как и сегодня», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Габрусевым.

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