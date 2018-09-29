Передача Задорова помогла «Колорадо» победить «Миннесоту»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» в овертайме одержал домашнюю победу над «Миннесотой Уайлд» со счётом 4:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард «лавин» Александр Керфут, набравший три очка (1+2). Также голами отметились Тайсон Джост, Мэтт Калверт и Микко Рантанен, забивший в дополнительное время.

Российский защитник Никита Задоров отметился голевой передачей, также на его счету три броска по воротам, показатель полезности «-2» за 15 минут 18 секунд, проведённых на льду. Вратарь Семён Варламов участия во встрече не принимал.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Джейсон Цукер и Нино Нидеррайтер.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).