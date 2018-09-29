Тальбо: «Эдмонтону» нужна полная отдача, если не хотим повторить прошлый сезон

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо рассказал о подготовке к новому сезону.



«Думал только о положительных моментах прошлого сезона, о том, что у меня получалось, работал над собой летом. Хотел как можно лучше подготовиться к сезону. В большинстве случаев игра у команды получается, если у меня все складывается удачно.



Перемены в моей игре после половины сезона? В ходе сезона стал чувствовать себя лучше и увереннее, снова стал собой. Летом мне не пришлось вспоминать позапрошлый сезон, чтобы настроиться на позитивную волну. Не пришлось все менять. Я только продолжил то, что делал до этого. Я всегда гордился тем, что много работаю и приезжаю на сборы в хорошей форме. Надеюсь, это поможет мне в новом году.



Мы начинаем сезон на выезде. Это хорошо для команды, потому что выезды сплачивают игроков. Считаю, нам это поможет. Это важно для нашего старта. Всем придется работать с полной отдачей с самого начала, у нас не будет времени на раскачку, если не хотим повторить случившееся в прошлом году», — цитирует Тальбо официальный сайт НХЛ.