«Динамо» Р – «Барыс»: гости забросили пять шайб за первый период

Хоккеисты «Барыса» ударно провели первый период выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».



Подопечные Андрея Скабелки отправили пять шайб в ворота, которые сначала защищал Кристерс Гудлевскис, а затем – Хенрик Карлссон. На 39-й секунде счёт открыл Патрис Кормье. Спустя две минуты Кевин Даллман, реализовав большинство, укрепил преимущество гостей. После того как Никита Михайлис сделал счёт 3:0, Гудлевскис уступил место Карлссону. До конца периода за казахстанскую команду отличились Даррен Диц и Кёртис Валк.

Видео основных моментов первого периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» подошёл к матчу в столице Латвии, одержав две победы подряд.