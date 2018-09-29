Мартемьянов: «Автомобилист» всегда выходит на игру, как на последний бой

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его команда переиграла соперника со счётом 1:0.



«Соперника поздравляю с хорошей игрой. Очень организованная, мастеровитая команда. Постарались сегодня выключить лидеров команды «Динамо», нам отчасти удалось. В какой-то мере нам это помогло. Спасибо парням за стойкость в обороне и настырность в атаке. Во втором периоде могли решить ход матча, но соперник очень серьёзный. Соглашусь с коллегой, игра шла до забитого гола, и в концовке немного понервничали, но выстояли.



Почему Трямкин не играл? Да, у нас длинная скамейка защитников, нужно, чтобы все были на ходу. У нас впереди девять матчей за восемнадцать дней, надо, чтобы все были в игровой форме. Стараемся дозированно проводить ротацию состава.



Дать Да Косте отдохнуть? А вместо него кто выйдет, я? У нас, к сожалению, нападающие с травмами ещё, не восстановились, но Да Коста сегодня неплохо выглядел. Сегодня кое-кто другой выглядел не очень, не буду фамилии называть. Но в предыдущих матчах на себе тащили воз. Команда есть, есть дух, приятно зайти в раздевалку, команда выходит на игру, как на последний бой всегда. Это дорогого стоит, и с такой командой приятно работать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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