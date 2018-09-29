Максим Афиногенов может пропустить остаток регулярного сезона КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов может пропустить оставшуюся часть регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Р-Спорт».



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



39-летний хоккеист получил повреждение в домашней игре с «Барысом» (2:3 ОТ) и не поехал с командой на выездную серию по маршруту Магнитогорск – Екатеринбург – Челябинск.



В этом сезоне уроженец Москвы забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу в десяти матчах регулярного чемпионата. В матче с минскими одноклубниками Афиногенов отметился первым хет-триком в КХЛ.



В настоящий момент подопечные Владимира Воробьёва занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые набрали 9 очков в 12 матчах сезона.

«Динамо» продолжает проигрывать. Воробьёву осталось недолго Скоро у бело-голубых появится новый тренер.