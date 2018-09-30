Чудинов: «Авангард» должен уметь выигрывать матчи, когда приходится терпеть

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов поделился эмоциями после выездной победы над минским «Динамо» (2:1). «Ястребы» выиграли в шестом матче кряду.



«В матче со СКА очень много эмоций отдали. Но главное – взять два очка, и сегодня мы это сделали. В принципе, играли по заданию тренера и выполнили его. Если бы забили третий гол, было бы спокойнее в конце. Но не важно, с каким преимуществом, главное – победа. Едем дальше. Бывают такие игры, когда приходится терпеть – шайба не идёт в ворота. Конечно, надо уметь выигрывать и такие матчи.



Заблокированные броски? Есть задание стоять на линии броска, причем не только у защитников, но и у нападающих, ловить шайбы на себя. Я, честно говоря, не считаю, сколько бросков блокирую. Когда-то получается больше, когда-то меньше – все по ситуации.



Шесть побед подряд? Сегодня выиграли – завтра это нужно забыть. Потренироваться и готовиться к следующей игре, выходить на лёд, выполнять установку тренера, побеждать. Не думать о том, сколько матчей мы выиграли, а просто делать своё дело», — цитирует Чудинова пресс-служба «Авангарда».

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