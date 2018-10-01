Одноклубник Ковальчука пропустит старт сезона в НХЛ из-за сломанного пальца

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун пропустит старт регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба «королей».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

33-летний хоккеист сломал палец во втором периоде заключительной предсезонной игры с «Анахаймом» (0:3) и выбыл из строя на неопределённый срок. Сообщается, что он не поможет команде на стартовом отрезке нового сезона НХЛ.



Американец на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает только за «Лос-Анджелес». В прошлом сезоне, который стал для Брауна самым результативным в карьере, он провёл 81 матч в «регулярке» и набрал 61 (28+33) очко при показателе полезности «+31» и 58 минутах штрафного времени. Хоккеист стал лидером команды по количеству голов в большинстве (9) и овертаймах (3).