Ши Уэбер стал 30-м капитаном в истории «Монреаля»

Защитник Ши Уэбер стал новым капитаном клуба «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт канадской команды. 33-летний хоккеист стал 30-м капитаном в истории «Монреаля». Ассистентами капитана стали нападающие Пол Байрон и Брэндон Галлахер.



Напомним, недавно опытный хоккеист перенёс операцию на повреждённом мениске. В марте 2018 года 32-летний канадец был вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. По словам врача «Монреаля» Дэвида Малдера, теперь Уэбер не сможет помочь команде до середины декабря.



В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс», в которых набрал 16 (6+10) очков.