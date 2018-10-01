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Капризов: болельщики Уфы отлично меня встречают, было очень-очень круто

Капризов: болельщики Уфы отлично меня встречают, было очень-очень круто
Хоккей / КХЛ

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Хорошая игра была. В третьем периоде немного моментов было. Соперник где-то забил, где-то мы не забили. Я думаю, зрителям понравилось. Я бы не сказал, что мы подсели.

Эмоции в играх в Уфе? Да, действительно, приятно сюда приезжать. Надеюсь, что так будет каждый год. Очень-очень круто. Эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, что так встречают.

Почему не удалось закрыть Бурдасова? Я в меньшинстве не играю, это надо, наверное, у пацанов, которые в меньшинстве выходят, спросить. У них хорошее большинство. Это все знают. Все пять игроков задействованы, здорово играют. Вторая шайба «Салавата»? Я сразу видел, не играл же, там «6 на 5» было, сразу видел, что шайба коньком была заброшена. Там тренеры сразу всё увидели.

Добавляет ли принципиальности то, что в обеих командах много тех, кто поиграл за другую команду? Я думаю, что всё равно каждому игроку хочется показать красивую игру для болельщиков», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Когда лом ЦСКА сильнее кисти «Салавата». Это вредно для всей КХЛ
Но Бурдасов свою шайбу всё равно забил.
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