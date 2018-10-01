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Цулыгин: «Салават» сначала не верил в свои силы, играли с финалистом Кубка

Цулыгин: «Салават» сначала не верил в свои силы, играли с финалистом Кубка
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Из положительного в этой игре, не считая невразумительного начала, — не сдались, продолжали биться и могли где-то зацепиться за счёт, но чуть-чуть не повезло.

Не поспешил ли с перетасовкой сразу трёх звеньев после первого периода? Ну, если мы эти два периода выиграли, значит, не поспешили. Преобладание в скорости в третьем периоде? Может быть, сначала не верили в свои силы, все-таки играли с финалистом, может быть, это где-то поддавило изначально, не могли играть в свою игру, именно поверить в свои силы, потом, когда оставалось мало времени, эти оковы сбросили.

Поправится ли Арзамасцев к матчу со «Слованом»? Не могу сказать, он тренируется и готовится, но конкретно пока не могу ответить.

Будем ли подавать апелляцию на пропущенное удаление на Кемппайнене? Ну, естественно, мы сейчас посмотрим эпизод: если удаление было, то будем подавать, если нет – не будем», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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