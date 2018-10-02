Кулёмин: КХЛ узнал с трудом, по сравнению с НХЛ пропасти в уровне точно нет

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин рассказал о своей травме и первых впечатлениях от возвращения в КХЛ.

«Моя травма? Было вроде бы обычное столкновение, но удар пришёлся на кисть руки, которую немного защемило. Как итог – трещина в кости и неутешительный прогноз от врачей: «выбыл из строя на неопределённый срок». Честно говоря, до сих пор переживаю из-за этого эпизода. Чувствовал, что с каждым сыгранным матчем набираю ход, адаптируюсь в лиге, из которой 10 лет назад уехал. Крайне несвоевременная травма! Самое главное, что не потребовалась операция, смог ограничиться консервативным лечением. Это значит, что в итоге восстановление займёт месяц – и через две недели есть хороший шанс вернуться в команду.

Узнал ли КХЛ после возвращения? Откровенно говоря, с трудом. По первым впечатлениям, КХЛ стала намного более конкурентной, выравнялся класс команд, лидеров теперь не два-три, а половина лиги. Во всяком случае на старте чемпионата, условно, с Ригой или «Куньлунем» играть было ничуть не легче, чем с «Авангардом» или ЦСКА. Сравнить с НХЛ? Пропасти в уровне этих двух лиг точно нет. С одной стороны, в НХЛ ритм игры и скорости выше, с другой – в КХЛ больше дорожат шайбой и принимают более тонкие решения. Также отметил для себя, что в России во многих случаях броску по-прежнему предпочитают комбинацию», – цитирует Кулёмина Russia-Hockey.