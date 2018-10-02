Голубович — о U17: игроки сборной России только превращаются в профессионалов

Главный тренер сборной России (U17) Сергей Голубович рассказал о подготовке к Мировому кубку вызова, который пройдёт в Канаде.

«В играх с Латвией понравилась многое, в первую очередь самоотдача и характер, который ребята проявили. Есть детали, на которые надо обратить внимание, над которыми надо работать всегда. Команда этого возраста в Латвии очень неплохая, неуступчивая, для нас это был хороший спарринг, тем более что там ребята на год старше. Команда организованная, играть против нее тяжело, но интересно. У нас впереди серьёзный турнир, то, что удалось провести на сборе игры с таким соперником, очень хорошо.

Аналитическая и скаутская служба ФХР постоянно предоставляет нам видео, отслеживаем выступление игроков из России и тех, кто играет за океаном. Несмотря на плотный график и я, и коллеги из тренерского штаба успели просмотреть большой объем игр кандидатов в сборную. Думаю, что даже по сравнению с прошедшим сбором, изменения в составе будут довольно большие.

Ребята растут, крепнут физически, это естественно. Но и в игровом плане тоже: они взрослее воспринимают требования. Радует, что они начинают общаться между собой, договариваться — это происходит и по ходу игр, и вне льда. Профессионалы? Пока нет, пока только превращаются в них», — цитирует Голубовича официальный сайт Федерации хоккея России.