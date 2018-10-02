Семёнов — о незасчитанной шайбе: был правильный гол, но с судьями не спорят

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2), а также незасчитанный гол Филипа Ларсена за 0,03 секунды до конца третьего периода.

«Мы готовились к этой игре, знали, что они быстро начнут. Мы с этим темпом сначала не справлялись, но переломили ход игры. В третьем периоде собрались, он весь наш был. Гол, который забили, мне кажется, был правильным. Но с судьями не спорят. Посмотрел ли я повтор? Вообще не видел ничего. Они уехали и тут же сказали, что не засчитан. Если человек не видел шайбу, если движения конька нет, то это гол. Но мы показали, что можем играть с такими командами, но надо играть не 30-40-50 минут».

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Соперник начал быстро? Они очень быстро начинают. Сегодня игра показала, что нам нужно играть так с самого начала. Я играл на пятаке, когда заменили вратаря? В прошлом году я играл перед воротами в большинстве. Мне сказали идти, большое тело перед воротами мешает вратарю, он там ничего не видит», — цитирует Семёнова «Спорт Бизнес Online».