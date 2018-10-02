Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Семёнов — о незасчитанной шайбе: был правильный гол, но с судьями не спорят

Семёнов — о незасчитанной шайбе: был правильный гол, но с судьями не спорят
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2), а также незасчитанный гол Филипа Ларсена за 0,03 секунды до конца третьего периода.

«Мы готовились к этой игре, знали, что они быстро начнут. Мы с этим темпом сначала не справлялись, но переломили ход игры. В третьем периоде собрались, он весь наш был. Гол, который забили, мне кажется, был правильным. Но с судьями не спорят. Посмотрел ли я повтор? Вообще не видел ничего. Они уехали и тут же сказали, что не засчитан. Если человек не видел шайбу, если движения конька нет, то это гол. Но мы показали, что можем играть с такими командами, но надо играть не 30-40-50 минут».

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Соперник начал быстро? Они очень быстро начинают. Сегодня игра показала, что нам нужно играть так с самого начала. Я играл на пятаке, когда заменили вратаря? В прошлом году я играл перед воротами в большинстве. Мне сказали идти, большое тело перед воротами мешает вратарю, он там ничего не видит», — цитирует Семёнова «Спорт Бизнес Online».

Когда лом ЦСКА сильнее кисти «Салавата». Это вредно для всей КХЛ
Но Бурдасов свою шайбу всё равно забил.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент