«Куньлунь» и «Металлург» объявили составы на матч «регулярки»

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют официальный сайт КХЛ. Встреча состоится сегодня, 3 октября, начало — в 10:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19

«Куньлунь»:



Лазушин (Налимов);

Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Тичар— Фонтэйн;

Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;

Парлетт— Там, Палола— Лунд— Мертл;

Сквайрз— Кейн— Латта.

«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Береглазов— Антипин, Мозякин— Эллисон— Вольски;

Верещагин— Рылов, Пакаринен— Расмуссен— Язьков;

Матушкин— Бирюков, Варфоломеев— Любимов— Чибисов;

Зайцев, Неколенко— Калетник — Тимкин, Дорофеев.

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