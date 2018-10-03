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«Куньлунь» и «Металлург» объявили составы на матч «регулярки»

«Куньлунь» и «Металлург» объявили составы на матч «регулярки»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют официальный сайт КХЛ. Встреча состоится сегодня, 3 октября, начало — в 10:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19

«Куньлунь»:

Лазушин (Налимов);
Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Тичар— Фонтэйн;
Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;
Парлетт— Там, Палола— Лунд— Мертл;
Сквайрз— Кейн— Латта.

«Металлург»:

Загидулин (Кошечкин);
Береглазов— Антипин, Мозякин— Эллисон— Вольски;
Верещагин— Рылов, Пакаринен— Расмуссен— Язьков;
Матушкин— Бирюков, Варфоломеев— Любимов— Чибисов;
Зайцев, Неколенко— Калетник — Тимкин, Дорофеев.

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