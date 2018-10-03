«Адмирал» — «Автомобилист»: в состав гостей вернулся Никита Трямкин

«Адмирал» и «Автомобилист» в своих официальных «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 3 октября, начало – в 12:30 мск. В состав команды Андрея Мартемьянова вернулся защитник Никита Трямкин. Он заменил Георгия Мишарина.
Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;
Таратунин— Угольников, Феоктистов— Полак — Говорка;
Дьяков — Козловский, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Глазачев — Коньков — Воронин, Зайцев.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Вишневский — Гуркин, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин— Егоршев, Крикунов— Паре — Секстон;
Василевский— Трямкин, Чесалин— Грачёв — Литовченко;
Валитов, Белоусов — Попов — Хрипунов, Рассейкин.