Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Григоренко проходит просмотр в московском «Динамо». Сегодня, 3 октября, бело-голубые провели первое занятие на учебно-тренировочной базе в Новогорске под руководством Владимира Крикунова, Григоренко принял участие в тренировке.

26-летний форвард в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ (20 матчей, 12 очков — 5+7) и «Адмирал» в КХЛ (14 матчей, 3 очка — 1+2). В это межсезонье Евгений проходил просмотр в «Амуре», но не сумел подписать полноценный контракт.

Напомним, что в «Динамо» уже находятся на просмотровых контрактах Игорь Макаров и Евгений Кулёмин. Оба хоккеиста приняли участие в двух матчах. Согласно регламенту, на пробных контрактах можно провести максимум три игры.