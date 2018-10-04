Стали известны составы череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:00 мск. В состав команды хозяев вернулся защитник Денис Куляш, пропустивший несколько матчей из-за травмы.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Яшин;
Корнеев — Васильев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Макаров — Калашников, Рыбин — Щербина — Бумагин;
Сычушкин — Кудако, Монахов — Карлин — Захарчук.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Падакин — Куликов — Галимов;
Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Хайруллин;
Семёнов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.
«Северсталь» — «Нефтехимик»: в состав хозяев вернулся Куляш