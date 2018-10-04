Женская молодёжная сборная России обыграла команду Чехии на Кубке Куортане

Женская молодёжная сборная России под руководством Евгения Бобарико одержала победу со счётом 5:0 над сверстницами из Чехии в стартовом матче Кубка Куортане, проходящего в эти дни в Финляндии.



Стартовый состав нашей команды на этот матч выглядел следующим образом:



Савонина — Сычёва, Маркова — Лучникова — Глухарёва

Головкина — Шмыкова, Борискова — Мезенцева — Цацына

Вольф — Ахметова, Пушкарь — Лопухова — Соколова

Рахимова — Коваленко, Буторина — Тарасова — Коржакова.



Полина Лучникова вывела нашу команду на лёд в качестве капитана, ассистенты — Елена Мезенцева и Варвара Борискова. В воротах с первых минут сыграла Дарья Гредзен.



Мария Пушкарь с передач Екатерины Соколовой и Айсылу Рахимовой в середине стартового игрового отрезка открыла счёт заброшенным шайбам. На то, чтобы удвоить, Кристине Глухарёвой потребовалось чуть меньше минуты. А Елена Мезенцева до окончания первого периода довела счёт до комфортных 3:0. Во второй и третьей двадцатиминутках подопечные Евгения Бобарико отличились ещё по разу: голы на счету Анны Лопуховой и Дарьи Коваленко. В итоге 5:0 в пользу сборной России и «сухарь» в копилке Дарьи Гредзен.