Данис Зарипов забросил 400-ю шайбу в чемпионатах России

Во втором периоде матча московского «Динамо» с казанским «Ак Барсом» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Данис Зарипов. Гол стал для 37-летнего хоккеиста 400-м в чемпионатах России, он занимает четвёртое место по этому показателю после Вячеслава Старшинова, Бориса Михайлова и Сергея Мозякина. Игрок забрал юбилейную шайбу в качестве сувенира.



Стоит отметить, что Зарипов предыдущие четыре матча провёл на скамейке запасных, тренерский штаб объяснил такое решение необходимостью дать отдых возрастному хоккеисту.



В матче продолжается второй период, счёт — 1:1.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Даниса Зарипова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги