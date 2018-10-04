«Локомотив» одержал волевую победу над «Торпедо»

Ярославский «Локомотив» на домашней арене оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 4:3 Б.



Счёт открыли гости, заброшенной шайбой на 9-й минуте отметился Денис Баранцев. Во втором периоде Денис Паршин увеличил преимущество «Торпедо». «Локомотив» перевернул ход встречи, трижды забросив в промежуток с 35-й по 49-ю минуту, авторами голов стали Егор Аверин, Брэндон Козун и Даниил Апальков. За восемь секунд до конца основного времени Денис Паршин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный буллит реализовал Николай Коваленко.

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