Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Локомотив» одержал волевую победу над «Торпедо»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

Счёт открыли гости, заброшенной шайбой на 9-й минуте отметился Денис Баранцев. Во втором периоде Денис Паршин увеличил преимущество «Торпедо». «Локомотив» перевернул ход встречи, трижды забросив в промежуток с 35-й по 49-ю минуту, авторами голов стали Егор Аверин, Брэндон Козун и Даниил Апальков. За восемь секунд до конца основного времени Денис Паршин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный буллит реализовал Николай Коваленко.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 3
0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Баранцев (Сёмин, Жафяров) – 08:52 (5x5), 0:2 – Паршин (Баранцев) – 27:22 (5x5), 1:2 – Аверин (Кутузов) – 34:45 (5x5), 2:2 – Козун (Накладал, Локтионов) – 38:05 (5x5), 3:2 – Апальков (Козун, Локтионов) – 48:03 (5x5), 3:3 – Мили (Галузин, Паршин) – 59:52 (6x5), 4:3 – Коваленко – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент