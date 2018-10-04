Епанчинцев: «Спартак» доволен не всеми компонентами игры, есть нюансы

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги выигранной встречи с минским «Динамо» (4:3 ОТ).



«Тяжёлый матч, как и всегда с этим соперником. Мы рады этой победе, хотя и довольны не всеми компонентами игры — есть нюансы, над которыми надо работать, в которых добавлять: большинство, меньшинство. Тем не менее победа есть победа, два очка в копилке. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Остался ещё один матч в этой домашней серии, готовимся», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Андрей Костицын и Анатолий Никонцев. Во втором периоде «Спартак» и «Динамо» также забили по голу: точные броски в свой актив записали Каспарс Даугавиньш и Денис Казионов. На старте третьего периода Андрей Костицын оформил дубль, выведя «Динамо» вперёд, но «Спартак» ответил голом Мартиньша Карсумса. Встреча перешла в овертайм, где Александр Хохлачёв принёс победу хозяевам — 4:3 ОТ.