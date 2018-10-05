Капитан «Нефтехимика» Галимов сломал руку, клуб ищет замену

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Нефтехимика» Эмиль Галимов сломал руку в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Срок восстановления — не менее трёх недель, хоккеисту уже наложили гипс. В ближайшее время нижнекамцы намерены найти замену одному из лидеров своей атаки.

Лидер команды Андрея Назарова неудачно сблокировал бросок по воротам Ильи Ежова. Отметим, что уже со сломанной рукой Галимов забросил вторую шайбу команды с передачи Павла Падакина.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах «регулярки», забросив 2 шайбы и сделав 1 результативную передачу при показателе полезности «+1» и 6 минутах штрафного времени. В среднем за матч Эмиль проводил на льду чуть больше 17 минут.