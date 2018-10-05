«Нефтехимик» вызвал из ЦСК ВВС Александра Авцина

27-летний нападающий Александр Авцин, выступавший за ЦСК ВВС в ВХЛ – Кубке Шёлкового пути, возвращается в Нижнекамск и продолжит играть за «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.

У ХК «Нефтехимик» с самарским клубом имеется договор о спортивном сотрудничестве. В сезоне-2018/19 за ЦСК ВВС Авцин сыграл 9 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка при 6 штрафных минутах.

Отметим, что капитан «Нефтехимика» Эмиль Галимов сломал руку в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Срок восстановления — не менее трёх недель, хоккеисту уже наложили гипс. Лидер команды Андрея Назарова неудачно сблокировал бросок по воротам Ильи Ежова. Отметим, что уже со сломанной рукой Галимов забросил вторую шайбу команды с передачи Павла Падакина.