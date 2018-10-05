Светлов: «Адмирал» показывает хорошую игру — с результатом не везёт

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю соперника с победой и хорошей игрой. Команда хорошо играла. Обидно, что проиграли. Работаем дальше. У нас тяжёлая серия, и команда не сдаётся. Показываем хорошую игру. Нам немножко не везёт с результатом. В целом игра содержательная и хорошая. Терпим, работаем дальше, и всё придёт», — сказал Светлов на пресс-конференции.

Уральская команда одержала пятую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели третье поражение кряду.