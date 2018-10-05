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«Металлург» вырвал победу у «Адмирала» на последней минуте матча

«Металлург» вырвал победу у «Адмирала» на последней минуте матча
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Йозефа Яндача.

Хозяевам удалось ударное начало матча. К 11-й минуте они уже вели со счётом 2:0 после точных бросков Кирилла Воронина и Глеба Зайцева. «Магнитке» удалось восстановить равновесие усилиями Сергея Мозякина и Архипа Неколенко. Кирилл Воронин сумел вывести хозяев вперёд, однако за три минуты до конца третьего периода Ииро Пакаринену вновь установил равенство. Победу гостям принёс Войтек Вольски, удачно сыгравший на «пятаке» на последней минуте основного времени матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 4
2:1, 1:1, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Воронин (Глазачев) – 04:46 (5x5), 2:0 – Зайцев (Говорка, Полак) – 10:31 (5x5), 2:1 – Мозякин (Эллисон, Вольски) – 14:51 (5x4), 2:2 – Неколенко (Бирюков) – 37:01 (5x5), 3:2 – Воронин (Коньков) – 38:40 (5x5), 3:3 – Пакаринен (Верещагин, Расмуссен) – 56:18 (5x4), 3:4 – Вольски (Эллисон, Мозякин) – 59:20 (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уральская команда одержала пятую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели третье поражение кряду.

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