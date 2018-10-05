Литовченко: Мартемьянов персонально подсказывал по игрокам «Амура»

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:2).

«Было приятно вернуться в Хабаровск, провёл здесь всю карьеру, в остальном была рядовая игра. Здорово что болельщики даже мои удаления встречают аплодисментами — видимо, благодарили за помощь «Амуру».

Что касается соперника, «Амур» очень хорошо играл сегодня, всю игру прессинговали, доставили нам немало сложностей. При ничейном счёте игра шла до гола, наша шайба их надломила — всегда обидно пропускать за несколько минут до конца. Нас же это эмоционально завело, сумели забросить ещё.

Мартемьянов хорошо знает состав соперника? Это помогло в плане нюансов, тренер подсказывал персонально по игрокам, кто бросающий, кто больше играет в пас, в остальном готовились в обычном режиме», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Мартемьянов в прошлом сезоне возглавлял «Амур» и во второй раз в истории клуба в КХЛ вывел в плей-офф.