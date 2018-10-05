Андриевский: «Сибирь» ведёт работу по легионерам, но рынок практически пуст

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Я думаю, сегодня всё решила игра в неравных составах. У нас было достаточно времени, чтобы сравнить счёт. Но пока игра в большинстве — наша ахиллесова пята. Я думал о том, чтобы дать поиграть в большинстве молодым игрокам, но всё-таки решил, что опытные хоккеисты дожмут.



С физической готовностью уже лучше. Это видно по третьим периодам, когда нет таких присадок, как раньше. Но целостности нам не хватает. Если говорить о драках, то я не могу сказать, что двумя руками за это. Но хоккей — эмоциональный вид спорта. Иногда надо выпускать пар, важно, чтобы это было нормально. Захотели парни выяснить отношения — выяснили. Мы работаем над психологическим состоянием команды.



Виктор Комаров прилетел только сегодня. С ЦСКА играли все здоровые игроки, поэтому посмотрим, на какой позиции будем его использовать: в центре или на краю. По легионерам работа ведётся, но рынок практически пуст», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В «Сибири» продолжают чистку. За день выгнали двоих Кирилл Фастовский размахивает шашкой.