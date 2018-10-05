Воронин: хоккеистам «Адмирала» уже стыдно смотреть в глаза болельщикам

Нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4). В этой игре 24-летний хоккеист отметился двумя результативными бросками.



«Домашние матчи «Адмирала» в нынешнем сезоне складываются по одному сценарию. Ведём с разницей в одну-две шайбы, но почему-то постоянно много пропускаем в заключительном периоде. Будем делать выводы.



По правде говоря, очень обидно за болельщиков. Они приходят на стадион и поддерживают команду даже после поражений. Уже стыдно смотреть им в глаза, ведь «Адмирал» проиграл пять матчей на своём льду.



Удивила ли чем-то «Магнитка»? Не сказал бы, что соперник удивил. Думаю, небольшое преимущество было на стороне «Адмирала». Если бы не схватили удаления, то могли бы рассчитывать на другое развитие событий», — сказал Воронин в интервью клубному телевидению.

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