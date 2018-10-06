«Адмирал» подписал контракт с чешским защитником Кубатом

Дальневосточный «Адмирал» подписал контракт с чешским защитником Карелом Кубатом, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



Кубат на протяжении нескольких сезонов защищал цвета чешского клуба «Верва» из Литвинова. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 игрок обороны принял участие в 42 матчах, сумев записать в свой актив 24 (6+18) балла при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафного времени. В переходном турнире игрок участие не принимал.



В нынешнем сезоне Кубат успел провести шесть матчей за «Верву», заработав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафа.



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