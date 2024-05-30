Коньков — о Ткачёве в «Авангарде»: сейчас только СКА может похвастаться такими контрактами

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил пятилетий контракт нападающего Владимира Ткачёва с омским «Авангардом».

«Я считаю, что «Авангард» для Ткачёва — это отличное предложение для продолжения карьеры в России. Сейчас в КХЛ только СКА может похвастаться такими долгосрочными контрактами. Так что я считаю, что для него это отличный вариант.

Возможно, здесь был и тактический ход от хоккеиста и его агента, что они всем видом показывали, что хотят уехать в НХЛ, а потом в последний момент передумали и дождались предложения от «Авангарда».

Так или иначе, «Авангард» в лице Ткачёва получил одного из сильнейших игроков КХЛ. Та игра, что он показывал в последних сезонах, даёт все основания предполагать, что Омск останется претендентом на Кубок Гагарина. Это отличный актив. Теперь самое главное, чтобы Владимир сохранил тот запал, который у него был в минувшем сезоне», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

В прошедшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде омский клуб обыграл «Ладу», а во втором уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.