Президент «Торонто»: нашим молодым нужно сократить аппетиты для победы в Кубке

Президент клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндон Шэнахан прокомментировал ситуацию с контрактами молодых игроков, посоветовав Вильяму Нюландеру, Остону Мэттьюсу и Митчеллу Марнеру уменьшить требования.



«Молодым нужно сократить финансовые аппетиты, если они хотят выиграть с нашей командой Кубок.



Взять пример, когда я играл в „Детройте“. Все звёзды смогли согласовать суммы, чтобы клуб мог усилиться. Мы хотим, чтобы молодые лидеры поступили именно там, хотя им дают и другие советы.



Как я уже говорил, это не для всех, и „Торонто“ — клуб не для всех. Но мы считаем, что игроки нашей команды, при всех сложностях, являются ее патриотами, гордятся тем, что защищают ее цвета и представляют Торонто. Это самое главное», — цитирует тренера Toronto Star.

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