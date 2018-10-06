«Сочи» в овертайме победил минское «Динамо», отыгравшись с 1:3

Минское «Динамо» уступило ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на юге России и закончилась со счётом 4:3 в пользу черноморского клуба.



Хозяева открыли счёт на старте первого игрового отрезка усилиями Александра Акмальдинова, который огорчил голкипера минчан Юнаса Энрота. Дружина Горди Дуайра отыгралась довольно быстро благодаря результативному броску Куинтона Хаудена, а в начале второй трети игры Андрей Костицын вывел гостей вперёд. Третья шайба в ворота Константина Барулина влетела после точного броска Патрика Уиркоша, на что хозяева ответили после перерыва голом Вадима Хлопотова. За три с половиной минуты до сирены Роберт Росен, реализовав большинство, восстановил равновесие, а в овертайме победу хозяевам принёс Кирилл Капустин.



Команда Сергея Зубова прервала серию из двух поражений. В свою очередь, минское «Динамо» проиграло в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.