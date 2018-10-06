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«Локомотив» — «Ак Барс»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок на борт Коваленко

«Локомотив» — «Ак Барс»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок на борт Коваленко
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом».

Форвард получил «5+20» за толчок на борт нападающего «железнодорожников» Николая Коваленко в концовке второго игрового отрезка. Россиянин вернулся на лёд в третьем периоде.

Видео удаления Клинкхаммера можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что «Локомотив» сполна воспользовался этим удалением, забросив две шайбы. Это позволило подопечным Дмитрия Квартальнова не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Результативными бросками отметились Петри Контиола и Брэндон Козун.

Казанцы подошли к игре с «железнодорожниками», одержав три победы подряд.

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