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«Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 2:1 в пользу дружины Дмитрия Квартальнова.

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Казанская команда открыла счёт на 4-й минуте благодаря Антону Ландеру. «Железнодорожники» отыгрались на старте третьего игрового отрезка усилиями Петри Контиолы, а спустя 40 секунд Брэндон Козун вывел хозяев вперёд – обе шайбы были заброшены в большинстве, которое заработал Роб Клинкхаммер, толкнувший на борт Николая Коваленко и получивший дисциплинарный штраф. Этот результат сохранился вплоть до окончания игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1
0:1, 0:0, 2:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Ландер (Секач) – 03:42 (5x5), 1:1 – Контиола (Накладал, Локтионов) – 40:20 (5x4), 2:1 – Козун (Апальков, Локтионов) – 41:40 (5x5)
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