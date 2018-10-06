«Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

«Ак Барс» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 2:1 в пользу дружины Дмитрия Квартальнова.

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Казанская команда открыла счёт на 4-й минуте благодаря Антону Ландеру. «Железнодорожники» отыгрались на старте третьего игрового отрезка усилиями Петри Контиолы, а спустя 40 секунд Брэндон Козун вывел хозяев вперёд – обе шайбы были заброшены в большинстве, которое заработал Роб Клинкхаммер, толкнувший на борт Николая Коваленко и получивший дисциплинарный штраф. Этот результат сохранился вплоть до окончания игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.