Индрашис: мы знакомы с Бартулисом, но я не давал советов по его приобретению

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком» (3:0), в котором он отметился дублем.



«Я посоветовал взять Бартулиса? Да нет, конечно. Но вообще, мы с ним знакомы. Когда я только начинал играть с большими ребятами во взрослый хоккей, он уже выступал на чемпионате мира. У нас хорошие отношения.



Тяжело ли весь матч проводить в силовой манере? Мы летом готовились к этому. Это мой стиль игры, всегда старался лезть на ворота. Я только рад, если получается зарабатывать большинство, играя в такой манере. Мы вообще стараемся с «мясом» забивать.



Мой первый гол? Я видел, что Никулин идёт за ворота, Алексеев открывается под него, поэтому побежал в коридор. Но я был удивлён, что защитника соперника не было. Принял шайбу, смотрю — а я один. Они слишком широко играли. Пас Алексеева? Очень хорошо отдал», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Защитник Оскар Бартулис проходит просмотр в московском «Динамо»