Марьямяки: СКА играет на мировом уровне, нам нужно было быть почище

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

«В первую очередь поздравляю СКА с победой. У нас была немного нетрадиционная подготовка к этому матчу, в понедельник новая игра. Слишком рано пропустили два гола, не смогли реабилитироваться и проиграли встречу. Безусловно, непозволительно пропускать четыре гола в меньшинстве против такого соперника, играющего на мировом уровне. В этом плане нам тоже нужно было быть почище.

Такие матчи забываются достаточно быстро, в понедельник новая игра. Уроки извлекли, будем работать дальше», — цитирует Марьямяки официальный сайт СКА.