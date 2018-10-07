Яндач: Загидулин отыграл хорошо, у «Магнитки» есть два надёжных вратаря

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3).

«Довольны результатом встречи, выиграли все матчи на Дальнем Востоке, будем готовиться к следующим играм, впереди — Екатеринбург, они ещё ни разу не проиграли. Проблемы на старте? Пропустили гол в меньшинстве, потом после буллита, но затем пошла равная игра, мы проявили характер сегодня. Ребята много боролись, и хорошо, что взяли очки в такой тяжёлой игре.

С Загидулиным всё в порядке, травмы после столкновения с игроком «Амура» нет. Он хорошо отыграл эти матчи, мы довольны, что у нас есть два надёжных вратаря. Пока не знаем, кто проведёт следующий матч», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.