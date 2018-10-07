ХК «Сочи» поместил в список отказов нападающего Артёма Подшендялова, информирует официальный «твиттер» клуба. Согласно регламенту КХЛ, в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать игрока из списка отказов. Если этого не произойдёт, форвард будет переведён в клуб-партнёр сочинцев в ВХЛ – ХК «Рязань».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий не сумел набрать ни одного очка в пяти матчах регулярного чемпионата, заработав 2 штрафные минуты и показатель полезности «-4». Артём проводил на льду 12 минут 34 секунды.

В минувшем сезоне Подшендялов сыграл в 15 матчах за московское «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка, после чего продолжил карьеру в «Спартаке», где набрал 12 (6+6) очков в 40 играх.